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    Galatasarayda kronik hastalık
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    G.Saray 2015-16 sezonundan bu yana neredeyse Beşiktaş ve F.Bahçe’nin toplamı kadar deplasmanda kayıp yaşadı

    Bu sezon çok kötü bir deplasman grafiği çizen G.Saray'ın bu sıkıntısı 3 sezondur sürüyor. Bu sezon aldığı 7 yenilginin tamamını deplasmanda alan G.Saray, dışarıda topladığı 17 puanla Göztepe'nin bile gerisinde kaldı. Hala daha 3 puan önünde bulunduğu F.Bahçe dış sahada 26 puan toplarken, G.Saray ezeli rakibinden 9 puan fark yedi.

    Sarı-kırmızılılar attığı 63 golün ancak 23'ünü dışarıda buldu. 33 golün 21'ini de yine deplasmanda yedi. G.Saray 2015- 16 sezonunun başından bu yana Süper Lig'de deplasmanda 18 kez yenilirken, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin toplam deplasman kaybı 19 oldu.

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