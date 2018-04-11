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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Muslera'dan trafik cezası esprisi

    Musleradan trafik cezası esprisi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 11.04.2018

    'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando , İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da yer aldığı buluşmada trafik cezasına ilişkin yaptığı espri ile ortamdakileri güldürdü.

    'da Teknik Direktör Fatih Terim ve Uruguaylı file bekçisi Fernando , bir polis memurunun kas hastası çocuklarını ziyareti sırasında yaptığı espri ile herkesi güldürdü. Muslera, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a trafik cezası olduğunu belirtince, ortamda yer alanlar kahkahalara boğuldu. Çalışkan gerekirse cezayı kendisinin ödeyeceğini ifade etti. Buluşmada samimi görüntüler ortaya çıktı.

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