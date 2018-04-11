Musleradan trafik cezası esprisi

11 Nisan 2018, Çarşamba
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Muslera'dan trafik cezası esprisi
Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 11.04.2018
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da yer aldığı buluşmada trafik cezasına ilişkin yaptığı espri ile ortamdakileri güldürdü.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, bir polis memurunun kas hastası çocuklarını ziyareti sırasında yaptığı espri ile herkesi güldürdü. Muslera, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a trafik cezası olduğunu belirtince, ortamda yer alanlar kahkahalara boğuldu. Çalışkan gerekirse cezayı kendisinin ödeyeceğini ifade etti. Buluşmada samimi görüntüler ortaya çıktı.
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