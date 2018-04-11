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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan anlamlı ziyaret

    Galatasaraydan anlamlı ziyaret
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbol takımı kalecisi Fernando Muslera, kas hastalığı olan Alperen ile Mehmet Emin'i ziyaret etti.

    Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbol takımı kalecisi Fernando Muslera, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. yıl etkinlikleri kapsamında, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fehmi Yardımcı'nın kas hastası oğlu 9 yaşındaki Alperen ve kendisi gibi kas hastası olan 11 yaşındaki ağabeyi Mehmet Emin, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Çocuklar, Muslera ve Fatih Terim, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın makamında buluştu. Ziyaret kapsamında İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a Fatih Terim tarafından Galatasaray forması, Alperen ve Mehmet Emin'e Fernando Muslera tarafından imzalı forma hediye edildi.

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