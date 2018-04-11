11 Nisan 2018, Çarşamba
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SALON: TVF Burhan Felek
Derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti
Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 11.04.2018
Vestel Venus Sultanlar Ligi 3'üncülük - 4'üncülük Etabı ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'ı 25-20, 25-27, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 14 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Recep Karakoç
FENERBAHÇE: Dicle Nur, Jerkov, Damla, Eda, Tomkom, Rahimova, Merve (L) (Polen)
GALATASARAY: Jack, Gamze, Rabadzhieva, Aslı, Neslihan, Cansu, Gizem (L) (Seda, İlkin, Bihter)
SETLER: 25-20, 25-27, 26-24, 25-19
SÜRE: 118 dakika (26, 32, 31, 29)
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