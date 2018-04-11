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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın Cüneyt Çakır’la golü yok!

    Galatasarayın Cüneyt Çakır’la golü yok!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 11.04.2018

    ’ın yönettiği maçta G.Birliği’ne mağlup olan G.Saray, tecrübeli hakemle son 9 karşılaşmanın 5’inde gol bile atamadı

    Galatasaray, hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamıyor. Çakır'ın önceki akşam düdük çaldığı Gençlerbirliği maçını 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, tecrübeli hakemin yönettiği müsabakalarda gol sevinci yaşayamıyor. Çakır'ın görev aldığı son 9 karşılaşmanın 5'inde rakip fileleri havalandıramayan Aslan, galibiyete de hasret kaldı.

    FIFA kokartlı hakemin yönettiği son 21 deplasman karşılaşmasında yalnızca 6 galibiyet alan , Gençlerbirliği'ne de tam 5 yıl sonra mağlup oldu. Bu arada G.Saraylı yönetici Abdurrahim Albayrak da 'la ilgili şunları söyledi: Avrupa'nın en iyi hocalarından olan hakem, 4 dakika uzatma verdi. En az 7 dakika olmalıydı.

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