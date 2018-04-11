Galatasarayın Cüneyt Çakır’la golü yok!

Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta G.Birliği’ne mağlup olan G.Saray, tecrübeli hakemle son 9 karşılaşmanın 5’inde gol bile atamadı

Galatasaray, hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamıyor. Çakır'ın önceki akşam düdük çaldığı Gençlerbirliği maçını 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, tecrübeli hakemin yönettiği müsabakalarda gol sevinci yaşayamıyor. Çakır'ın görev aldığı son 9 karşılaşmanın 5'inde rakip fileleri havalandıramayan Aslan, galibiyete de hasret kaldı.

FIFA kokartlı hakemin yönettiği son 21 deplasman karşılaşmasında yalnızca 6 galibiyet alan Galatasaray, Gençlerbirliği'ne de tam 5 yıl sonra mağlup oldu. Bu arada G.Saraylı yönetici Abdurrahim Albayrak da Cüneyt Çakır'la ilgili şunları söyledi: Avrupa'nın en iyi hocalarından olan hakem, 4 dakika uzatma verdi. En az 7 dakika olmalıydı.