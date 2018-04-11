Avrupa’da iki şampiyonluk yaşayan Galatasaray Basketbol Takımı, yeni bir zafer peşinde. Cimbom bugün, Avrupa Kupası Finali ilk maçında Reyer’i ağırlayacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yine tarihi maçlarından birine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, FIBA Avrupa Kupası Finali'nin ilk maçında bugün İtalya'nın Reyer ekibini konuk ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak Avrupa Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray, daha önce bu kupayı müzesine götürme başarısı göstermişti.

KUPA ONLARDAN SORULUR

İki galibiyet alanın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinin rövanşı 18 Nisan'da İtalya'da oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda Türkiye'ye üçüncü Avrupa kupasını getirecek. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014'te ise Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.