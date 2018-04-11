Fatih Terimden büyük bir jest daha

Fatih Terim taraftarların karşılama jestine jest ile karşılık vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan son idmanın kapılarını taraftara açan ve 30 bine yakın taraftarla kucaklaşan başarılı hoca, bu kez de sarı-kırmızılılarla Florya Metin Oktay Tesislerinde buluşacak. Hafta içindeki bir idmanı taraftarlara açmayı planlayan Terim, hem büyük bir sinerji oluşturacak hem de oyuncularının maça daha fazla motive olmasını sağlayacak.