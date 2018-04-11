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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den büyük bir jest daha

    Fatih Terimden büyük bir jest daha
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 11.04.2018

    taraftarların karşılama jestine jest ile karşılık vermeye hazırlanıyor.

    derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan son idmanın kapılarını taraftara açan ve 30 bine yakın taraftarla kucaklaşan başarılı hoca, bu kez de sarı-kırmızılılarla Florya Metin Oktay Tesislerinde buluşacak. Hafta içindeki bir idmanı taraftarlara açmayı planlayan Terim, hem büyük bir sinerji oluşturacak hem de oyuncularının maça daha fazla motive olmasını sağlayacak.

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