;
    11 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

    Galatasarayda Başakşehir mesaisi
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takım halinde açma germe hareketleri yapıldı.

    Daha sonra Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından çıkış ve sürat çalışması yaptı. Ana bölümde beşe beşe dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 30 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Musleradan trafik cezası esprisi Muslera'dan trafik cezası esprisi
    Galatasaraydan anlamlı ziyaret Galatasaray'dan anlamlı ziyaret
    Galatasaray Divan Kurulu başkanlık seçimine doğru Galatasaray Divan Kurulu başkanlık seçimine doğru
    BİZE ULAŞIN