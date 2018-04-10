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Sosyal medyada Cüneyt Çakır tepkisi
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
Galatasaraylı taraftarlar, Gençlerbirliği-Galatasaray maçını hakemi Cüneyt Çakır'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler
G.Birliği-G.Saray maçında zaman zaman sert ikili mücadeleler yaşandı. 6. dakikada Deniz Yılmaz ile Maicon'un hava topu mücadelesi tartışmalara neden oldu.Dengesiz bir şekilde Maicon'un üzerine gelen Deniz, sambacının düşmesine neden oldu. Hakem Çakır bu pozisyonda karta gerek duymazken; sarı-kırmızılı kullanıcılar sosyal medya üzerinden Çakır'a "Hoca sarı kartını unuttu galiba?" diyerek tepki gösterdiler.
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