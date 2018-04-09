Selçuk İnan: Her şey bizim elimizde

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Gençlerbirliği karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu

İşte Selçuk İnan'ın açıklamaları:

"Dürüst olmak gerekirse bugün istediğimiz oyunu oynamadık. İyi de hazırlandık ama bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Golü ararken kendi kalemizde golü bulmak daha kötü oldu. Çok üzgünüz, çok önemli üç puan elde ettik.

Her şeyin kendi elimizde olduğu bir sezondayız yine de. Bugün kazansak Başakşehir maçında beraberlik yeterli olacaktı. O maçı kazanacağız, kazanabilecek güçte bir takımız. Umarız kazanarak bu maçı telafi etmiş oluruz."