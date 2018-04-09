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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Selçuk İnan: Her şey bizim elimizde

    İnan: Her şey bizim elimizde
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    kaptanı , karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu

    İşte 'ın açıklamaları:

    "Dürüst olmak gerekirse bugün istediğimiz oyunu oynamadık. İyi de hazırlandık ama bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Golü ararken kendi kalemizde golü bulmak daha kötü oldu. Çok üzgünüz, çok önemli üç puan elde ettik.

    Her şeyin kendi elimizde olduğu bir sezondayız yine de. Bugün kazansak Başakşehir maçında beraberlik yeterli olacaktı. O maçı kazanacağız, kazanabilecek güçte bir takımız. Umarız kazanarak bu maçı telafi etmiş oluruz."

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