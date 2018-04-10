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    10 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray kulübesinde 19'luk kaleci

    Galatasaray kulübesinde 19luk kaleci
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    G.Saray dün G.Birliği’ne konuk olurken, genç kaleci (19) ’in kulübede olması dikkat çekti

    Statü gereği yedek kulübesinde yabancı kalecinin olması halinde bir de yerli file bekçisinin kadroda olması zorunluluğu nedeniyle G.Saray'da alt yapıdan yetişen de kadroda yer aldı. Milli takım kategorilerinde toplamda 27 maça çıkan Batuhan Ahmet Şen'in G.Saray ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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