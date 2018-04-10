Galatasaray kulübesinde 19luk kaleci

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Galatasaray kulübesinde 19'luk kaleci
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
G.Saray dün G.Birliği’ne konuk olurken, genç kaleci (19) Batuhan Şen’in kulübede olması dikkat çekti
Statü gereği yedek kulübesinde yabancı kalecinin olması halinde bir de yerli file bekçisinin kadroda olması zorunluluğu nedeniyle G.Saray'da alt yapıdan yetişen Batuhan Şen de kadroda yer aldı. Milli takım kategorilerinde toplamda 27 maça çıkan Batuhan Ahmet Şen'in G.Saray ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
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