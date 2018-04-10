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Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli'den iyi haber!
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
G.Saray’da G.Birliği maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmazken, iki futbolcu Feghouli ile Serdar Aziz sarı kart ceza sınırında karşılaşmaya çıktılar.
Serdar ile Feghouli, mücadeleyi kart görmeden tamamlayarak Başakşehir maçında cezalı duruma düşmekten kurtuldular.
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