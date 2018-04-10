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    10 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli'den iyi haber!

    Galatasaraya sevindirici haber!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    G.Saray’da G.Birliği maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmazken, iki futbolcu Feghouli ile sarı kart ceza sınırında karşılaşmaya çıktılar.

    Serdar ile Feghouli, mücadeleyi kart görmeden tamamlayarak Başakşehir maçında cezalı duruma düşmekten kurtuldular.

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