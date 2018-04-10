;
    10 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Gençlerbirliği-Galatasaray maçında tribünler karıştı!

    G.Birliği-G.Saray maçında tribünler karıştı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    lı taraftarların bir kısmı ev sahibi tribünlere karıştı. Emniyetin müdahalesi olay çıkmasını engelledi

    Möncesi 19 Mayıs Stadı'nda hareketli dakikalar vardı. Kapalı tribünde bulunan çok sayıdaki Galatasaray taraftarı, tribünlerine karıştı. 300'ün üzerindeki sarı- kırmızılı taraftarın ev sahibi seyircilerin arasına girmesinden sonra ise gergin anlar yaşandı. Emniyet güçlerinin zamanında müdahalesiyle tartışma büyümeden sonlanırken, karşılaşma öncesi yaşanacak olayların da önüne geçildi. Bu arada emniyet, bazı taraftarları stat dışına çıkardı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    BJK TV’den ‘ezeli’ gönderme BJK TV’den ‘ezeli’ gönderme
    Fatih Terim, Tudorun gerisinde kaldı! Fatih Terim, Tudor'un gerisinde kaldı!
    Galatasarayın deplasman krizi Galatasaray'ın deplasman krizi
    BİZE ULAŞIN