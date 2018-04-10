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Gençlerbirliği-Galatasaray maçında tribünler karıştı!
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Galatasaraylı taraftarların bir kısmı ev sahibi tribünlere karıştı. Emniyetin müdahalesi olay çıkmasını engelledi
Maç öncesi 19 Mayıs Stadı'nda hareketli dakikalar vardı. Kapalı tribünde bulunan çok sayıdaki Galatasaray taraftarı, Gençlerbirliği tribünlerine karıştı. 300'ün üzerindeki sarı- kırmızılı taraftarın ev sahibi seyircilerin arasına girmesinden sonra ise gergin anlar yaşandı. Emniyet güçlerinin zamanında müdahalesiyle tartışma büyümeden sonlanırken, karşılaşma öncesi yaşanacak olayların da önüne geçildi. Bu arada emniyet, bazı taraftarları stat dışına çıkardı.
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