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BJK TV’den ‘ezeli’ gönderme
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Göztepe maçıyla ilgili tartışmalar sürerken, BJK TV’den ilginç bir yayın geldi.
Kulübün resmi kanalı, Göztepe'nin 5 gol yese de % 43 topla oynayıp yüzde 78 pas isabeti yaptığını ve 13 şut attığını belirtti. F.Bahçe'nin kendilerine karşı ancak yüzde 36 topla oynayıp, 7 şut atabildiği, G.Saray'ın ise yüzde 40 topla oynama ve 9 şut çektiği hatırlatıldı.
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