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    10 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    BJK TV’den ‘ezeli’ gönderme

    BJK TV’den ‘ezeli’ gönderme
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Göztepe maçıyla ilgili tartışmalar sürerken, BJK TV’den ilginç bir yayın geldi.

    Kulübün resmi kanalı, Göztepe'nin 5 gol yese de % 43 topla oynayıp yüzde 78 pas isabeti yaptığını ve 13 şut attığını belirtti. F.Bahçe'nin kendilerine karşı ancak yüzde 36 topla oynayıp, 7 şut atabildiği, G.Saray'ın ise yüzde 40 topla oynama ve 9 şut çektiği hatırlatıldı.

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