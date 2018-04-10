BJK TV’den ‘ezeli’ gönderme

Göztepe maçıyla ilgili tartışmalar sürerken, BJK TV’den ilginç bir yayın geldi.

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Kulübün resmi kanalı, Göztepe'nin 5 gol yese de % 43 topla oynayıp yüzde 78 pas isabeti yaptığını ve 13 şut attığını belirtti.'nin kendilerine karşı ancak yüzde 36 topla oynayıp, 7 şut atabildiği,'ın ise yüzde 40 topla oynama ve 9 şut çektiği hatırlatıldı.