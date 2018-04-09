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Fernando Muslera: Bu tip maçlarda bu pozisyonlar kaçmamalı
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera, 1-0 kaybedilen Gençlerbirliği karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu
İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları:
"Ne kadar zor bir maçın beklediğini biliyorduk. Rakip küme düşmemeye oynuyor. Geçen hafta başladığımız gibi başlayamadık maça. İyi başlamayan bir Galatasaray vardı. Girdiğimiz pozisyonlar da var ama değerlendiremedik. Bu tip maçlarda bu pozisyonlar kaçmamalı.
Bu maçtan sonra artık önümüze bakmamız lazım. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir Başakşehir maçı bizi bekliyor. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmalıyız."
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