;
    09 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Fernando Muslera: Bu tip maçlarda bu pozisyonlar kaçmamalı

    Bu tip maçlarda bu pozisyonlar kaçmamalı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    'ın Uruguaylı eldiveni , 1-0 kaybedilen karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu

    İşte 'nın açıklamaları:

    "Ne kadar zor bir maçın beklediğini biliyorduk. Rakip küme düşmemeye oynuyor. Geçen hafta başladığımız gibi başlayamadık maça. İyi başlamayan bir vardı. Girdiğimiz pozisyonlar da var ama değerlendiremedik. Bu tip maçlarda bu pozisyonlar kaçmamalı.

    Bu maçtan sonra artık önümüze bakmamız lazım. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir Başakşehir maçı bizi bekliyor. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmalıyız."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Terim: Şampiyonluğun en büyük adayı biziz Terim: Şampiyonluğun en büyük adayı biziz
    Galatasaray yenildi sosyal medya çıldırdı! İşte o capsler... Galatasaray yenildi sosyal medya çıldırdı! İşte o capsler...
    Quaresmadan Galatasaraylıları kızdıran hareket! Quaresma'dan Galatasaraylıları kızdıran hareket!
    BİZE ULAŞIN