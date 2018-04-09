Fatih Terim: Şampiyonluğun en büyük adayı biziz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında 1-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, hem bireysel hem de takım performansı olarak iyi olmadıklarını belirterek, "Bugün zaten oyunun kaderini çizen bireysel performans oldu. Takımların performanslarına bakınca her şeyde öndesiniz. Atakta, topa ve oyuna hakim olmada istatistiksel olarak fazlaydık. Açıkçası bugünkü performansla alakalı ben de hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Oyuna iyi başlamadıklarını ama pozisyon yakaladıklarını dile getiren Terim, şöyle devam etti:



"Çok adamla savunan bir takımın bu savunma düşüncesini kırmanın tek yolu gol bulmaktır. Gol bulursanız, rakip mecburen size hücum edecektir. Bu da rakibi çok fazla oynamadığı bir oyuna yönlendirmek avantajımız olurdu. Gol bulamadıkça rakibin güveni arttı. Gol bulamadıkça daha çok adamla hücum ettik ve zaman zaman kontratak yedik."



Maçı kazanmaları halinde büyük bir avantajla İstanbul'a döneceklerini vurgulayan Terim, "Avantajla dönebilirdik ama olmadı. Kredimizi yitirdik ama şampiyonluğu kaybetmedik. Galatasaray, zaten pes etmeyecektir. Bize burada bu puanları kaybetmek yakışmadı. 0-0 da olsa kayıptı ama 0-0 bitirmek mağlubiyetten daha iyiydi" ifadelerini kullandı.



Terim, sonuca çok üzüldüğünün altını çizerek, "Taraftarlarımız da kusura bakmasın. kötü yerde kırıldık. Bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz. Galatasaray, kazanmak için her şeyi yapacaktır. Oyun ve sonuç olarak oyuncularım bazen bana da sürpriz yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.



Terim, hakem Cüneyt Çakır'ın performansıyla ilgili bir soruya ise "Cüneyt hoca ülkenin yetiştirdiği en önemli hakemlerden biridir. Avrupa'daki en ciddi, en önemli maçlara onu veriyorlar. Zaten hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Ben işime bakıyorum ve mümkünse böyle konulardan uzak kalıyorum" yanıtını verdi.



Fatih Terim, deplasman fobisi yaşayıp yaşamadıkları ile ilgili bir soruyu ise şöyle cevapladı:



"Bu sene varmış gibi görünüyor. Ankara bize deplasman mı? Gayet centilmen bir Gençlerbirliği seyircisi, müthiş bir Galatasaray seyircisi gelmiş. Bunun neresi deplasman? Bu tip bahaneler Galatasaray takımının sığınacağı sebepler değil, biz daha iyi olmalıydık. Bugün buradan şampiyonluk için çok büyük avantaj sahibi olarak dönebilirdik. Sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri budur, herkesin bir bahanesi var."



Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili görüşlerini açıklayan Terim, "Liderliği tekrar almamız için sahamızdaki bu avantajımızı kullanmamız lazım. Rakiplerimizden biri de Medipol Başakşehir. Bunu yapalım ki tekrar liderliği alalım. Onlar da liderliği vermemek için uğraşacak. Güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Yenebilir miyiz, evet yeneriz ama böyle oynayarak değil. İnşallah pazar akşamı bu mutluluğu yaşarız" diye konuştu.