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Galatasaray'da Fernando sevinci
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
Fernando Reges, bugün takımdaki yerini alabilecek.
Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyen Fernando, bugün ilk 11'de olacak.
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