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Galatasaray deplasmanda yıkılıyor
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
Galatasaray’ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü.
Sarı-kırmızılı ekip, 6 mağlubiyetini de dış sahada yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
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