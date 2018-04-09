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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray deplasmanda yıkılıyor

    Galatasaray deplasmanda yıkılıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    ’ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü.

    Sarı-kırmızılı ekip, 6 mağlubiyetini de dış sahada yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

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