Galatasaray deplasmanda yıkılıyor

Galatasaray’ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü.

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Sarı-kırmızılı ekip, 6 mağlubiyetini de dış sahada yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.