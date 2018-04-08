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Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma oyunun ardından hız artırmaya yönelik çalışma yaptı.
Antrenmana tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek katılmadı.
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