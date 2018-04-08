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    08 Nisan 2018, Pazar

    GENÇLERBİRLİĞİ

    Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır

    Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır
    GENÇLERBİRLİĞİ
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    , 'in 28. haftasında yarın sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma oyunun ardından hız artırmaya yönelik çalışma yaptı.

    Antrenmana tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek katılmadı.


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