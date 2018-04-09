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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Fatih Terim, Mircea Lucescu'ya rakip oldu

    Terim, Lucescuya rakip oldu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    ’ın başına geçtikten sonra 26 puan toplayan Terim, kalan 7 lig maçını da kazanırsa Lucescu’yu geçecek.

    Terim son 25 yılın en iyi puan ortalamasının sahibi olacak ve 2001-02 sezonunda 2.5 puan ortalaması yakalayan Rumen hocayı geride bırakacak.

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