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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den Sofiane Feghouli ile Serdar Aziz'e uyarı

    Fatih Terimden uyarı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    , Gençlerbirliği maçı öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, ile sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Feghouli ile Serdar, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak. İki oyuncusunu kaybetmek istemeyen Fatih Terim, Feghouli ve Serdar'dan dikkatli olmalarını istedi.

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