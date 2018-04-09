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Fatih Terim'den Sofiane Feghouli ile Serdar Aziz'e uyarı
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, Sofiane Feghouli ile Serdar Aziz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Feghouli ile Serdar, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak. İki oyuncusunu kaybetmek istemeyen Fatih Terim, Feghouli ve Serdar'dan dikkatli olmalarını istedi.
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