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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Ryan Donk için özel gün

    Yasin ve Donk için özel gün
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray’da iki oyuncu “dalya” yapma hedefinde..

    Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçında tercihleri arasına girmeleri durumunda, 200, ise 100. Süper Lig karşılaşmasına çıkacak.

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