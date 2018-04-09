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Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Ryan Donk için özel gün
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray’da iki oyuncu “dalya” yapma hedefinde..
Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçında tercihleri arasına girmeleri durumunda, Yasin Öztekin 200, Ryan Donk ise 100. Süper Lig karşılaşmasına çıkacak.
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