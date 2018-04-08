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PAOK, Garry Rodrigues'in Premier Lig'e gitmesini dört gözle bekliyor
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Rodrigues’in Premier Lig’e gitmesini bekleyen bir başka takımda PAOK...
Hollandalı yıldızın sözleşmesinde yer alan, "Transferinden elde edilecek gelirin yüzde 20'si PAOK'a ödenecektir" maddesi yüzünden Yunanlılar, menajerini sürekli sıkıştırıyor.
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