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    08 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    PAOK, Garry Rodrigues'in Premier Lig'e gitmesini dört gözle bekliyor

    Garry Rodriguesi dört gözle bekliyorlar!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Rodrigues’in Premier Lig’e gitmesini bekleyen bir başka takımda ...

    Hollandalı yıldızın sözleşmesinde yer alan, "Transferinden elde edilecek gelirin yüzde 20'si 'a ödenecektir" maddesi yüzünden Yunanlılar, menajerini sürekli sıkıştırıyor.

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