08 Nisan 2018, Pazar
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Martin Linnes için Molde kapıda
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Yönetim sürekli borç kaparken son olarak Linnes’in eski takımı Molde kulübün kapısını çaldı.
Sözleşmesinde yazan, "Linnes'in ilk 11 de yer aldığı her 20 resmi maç tamamlandığında ekstra 100 bin euro ödenecektir" maddesi gereği 200 bin euro istedi.
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