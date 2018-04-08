Martin Linnes için Molde kapıda

Yönetim sürekli borç kaparken son olarak Linnes’in eski takımı Molde kulübün kapısını çaldı.

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Sözleşmesinde yazan, "ilk 11 de yer aldığı her 20 resmi maç tamamlandığında ekstra 100 bin euro ödenecektir" maddesi gereği 200 bin euro istedi.