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    08 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Martin Linnes için Molde kapıda

    Molde kapıda!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Yönetim sürekli borç kaparken son olarak Linnes’in eski takımı Molde kulübün kapısını çaldı.

    Sözleşmesinde yazan, "Linnes'in ilk 11 de yer aldığı her 20 resmi maç tamamlandığında ekstra 100 bin euro ödenecektir" maddesi gereği 200 bin euro istedi.

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