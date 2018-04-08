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    08 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın ilgilendiği Juan Bernat için Juventus iddiası

    Galatasarayın ilgilendiği Juan Bernat için flaş iddia!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Nagatomo’nun bonservisi alınamaması durumunda ’ın yedekte tuttuğu için flaş bir iddia ortaya atıldı

    Tuttosport'ta yer alan habere göre; , Asamoah'ın ayrılması ve Sandro'nun satılma ihtimali sebebiyle 'ın peşine düştü.

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