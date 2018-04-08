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Galatasaray'ın ilgilendiği Juan Bernat için Juventus iddiası
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Nagatomo’nun bonservisi alınamaması durumunda Galatasaray’ın yedekte tuttuğu Juan Bernat için flaş bir iddia ortaya atıldı
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Asamoah'ın ayrılması ve Sandro'nun satılma ihtimali sebebiyle Juan Bernat'ın peşine düştü.
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