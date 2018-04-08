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    08 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Nagatomo Japonya'nın gururu oldu

    Nagatomoya büyük onur!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Nagatomo’nun ’daki çıkışı Çin’de de dikkat çekti.

    Çin basınında 'Japon futbolu Kagawa'dan ibaret değil' başlıklı bir yazı kaleme alındı. Nagatomo'nun ülkesinin en iyi futbolcularından biri olduğu belirtildi.

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