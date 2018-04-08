Nagatomo’nun Galatasaray’daki çıkışı Çin’de de dikkat çekti.

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Çin basınında 'Japon futboluibaret değil' başlıklı bir yazı kaleme alındı. Nagatomo'nun ülkesinin en iyi futbolcularından biri olduğu belirtildi.