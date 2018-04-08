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    08 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray yöneticisi Burak Elmas: Rüyada görüyorlar!

    G.Saray yöneticisi Elmastan flaş açıklama!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    ’ın merakla ’nın kararını beklerken yönetici , sosyal medyada iddialara cevap verdi.

    Twitter'da bir kullanıcı "Sosyal medyada her Allah'ın günü yayılan 2-3 yıl men geldi spekülasyonlarına yaptırım uygulamayacak mıyız? Sonuçta borsada işlem gören bir şirketiz" diye yazarken cevap Elmas'tan geldi. , "UEFA tüm dosyalar ile alakalı karar toplantısı Nisan ortasından sonra gerçekleştirecek. Herhalde rüyaya yatıp o toplantı sonucunu görüyorlar" ifadesini kullandı.

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