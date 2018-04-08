Galatasaray yöneticisi Burak Elmas: Rüyada görüyorlar!

Galatasaray’ın merakla UEFA’nın kararını beklerken yönetici Burak Elmas, sosyal medyada iddialara cevap verdi.

Twitter'da bir kullanıcı "Sosyal medyada her Allah'ın günü yayılan 2-3 yıl men geldi spekülasyonlarına yaptırım uygulamayacak mıyız? Sonuçta borsada işlem gören bir şirketiz" diye yazarken cevap Elmas'tan geldi. Burak Elmas, "UEFA tüm dosyalar ile alakalı karar toplantısı Nisan ortasından sonra gerçekleştirecek. Herhalde rüyaya yatıp o toplantı sonucunu görüyorlar" ifadesini kullandı.