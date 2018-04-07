Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana eğitsel amaçlı oyunla başlandı. Daha sonra çıkış sürati üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek mücadele öncesi Başkent'te kampa girecek.