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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 07.04.2018

    , 'in 28. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana eğitsel amaçlı oyunla başlandı. Daha sonra çıkış sürati üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek mücadele öncesi Başkent'te kampa girecek.

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