Galatasarayın kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bugün THY'ye ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma için orada kampa girecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği kamp kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli."