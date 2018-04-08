;
    08 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

    Galatasarayın kamp kadrosu belli oldu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bugün THY'ye ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma için orada kampa girecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği kamp kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:

    "Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasarayın Demba Ba sessizliğine tepki Galatasaray'ın Demba Ba sessizliğine tepki
    Galatasarayda Gençlerbirliği maçı öncesi son durum Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi son durum
    Shoya Nakajima, Galatasarayın radarında! Shoya Nakajima, Galatasaray'ın radarında!
    BİZE ULAŞIN