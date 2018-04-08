Galatasarayın kamp kadrosu belli oldu

08 Nisan 2018, Pazar
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"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli."
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bugün THY'ye ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma için orada kampa girecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği kamp kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:
"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli."
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