Galatasarayın Demba Ba sessizliğine tepki

08 Nisan 2018, Pazar
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Fenerbahçe Kulübü, Fikret Orman'ın Demba Ba ile sözlerine Genel Sekreter Mahmut Uslu aracılığıyla cevap verirken, Galatasaray ise beklemede kaldı. Sarı-kırmızılı camiada büyük rahatsızlık yaratan her iki açıklama için kulübün sessiz kalması tepki topladı.
Kongre üyeleri ve taraftarlar şampiyonluk yarışının kızıştığı bir dönemde bu söylemler karşısında kulübün olan biteni kenardan izlemesine çeşitli platformlarda tepki gösteriyor. Florya cephesi de yaşananlardan rahatsız. Cim-Bom'da sadece yardımcı antrenör Hasan Şaş sosyal medya hesabından iki imalı mesaj yayınlayarak tepki verdi ama adres göstermedi.
Galatasaray'ın Demba Ba sessizliğine tepki
Giriş Tarihi: 08.04.2018
Fenerbahçe, Fikret Orman’ın Demba Ba ile sözlerine Genel Sekreter Mahmut Uslu aracılığıyla cevap verirken, Galatasaray ise beklemede kalmayı tercih etti.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'daki sessizlik sorgulanmaya başlandı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Göztepe maçı öncesinde Demba Ba ile ilgili sözleri gündeme damga vurdu. Bununla beraber uzun süre Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak görev yapan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, Başakşehir ile yapacakları karşılaşma öncesinde, "Ligin muhtemel şampiyonuyla oynayacağız, şu an gözüken o. En iyi futbolu oynayan, şampiyonluğa en yakın olan takım Başakşehir" ifadelerini kullanması büyük bir yankı uyandırmasa da rahatsızlık yarattı.
Fenerbahçe Kulübü, Fikret Orman'ın Demba Ba ile sözlerine Genel Sekreter Mahmut Uslu aracılığıyla cevap verirken, Galatasaray ise beklemede kaldı. Sarı-kırmızılı camiada büyük rahatsızlık yaratan her iki açıklama için kulübün sessiz kalması tepki topladı.
Kongre üyeleri ve taraftarlar şampiyonluk yarışının kızıştığı bir dönemde bu söylemler karşısında kulübün olan biteni kenardan izlemesine çeşitli platformlarda tepki gösteriyor. Florya cephesi de yaşananlardan rahatsız. Cim-Bom'da sadece yardımcı antrenör Hasan Şaş sosyal medya hesabından iki imalı mesaj yayınlayarak tepki verdi ama adres göstermedi.
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