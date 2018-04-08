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Fatih Terim, Ryan Donk'un yerine Fernando'yu monte ediyor
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Fernando’nun cezasını tamamlaması ile birlikte orta sahada eli güçlenen Fatih Terim, Selçuk İnan’ın yanında Donk’un yerine Brezilyalı yıldıza şans verecek.
Trabzonspor maçında ilk golün asistini yapan ve sergilediği performans ile tam not alan Mariano da, Ankara'da ilk 11'de olacak. İki oyuncu, Başkent'te Fatih Terim'in en büyük silahı olacak.
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