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    08 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Fatih Terim, Ryan Donk'un yerine Fernando'yu monte ediyor

    Cimbomun iki kozu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    ’nun cezasını tamamlaması ile birlikte orta sahada eli güçlenen Fatih Terim, ’ın yanında Donk’un yerine Brezilyalı yıldıza şans verecek.

    Trabzonspor maçında ilk golün asistini yapan ve sergilediği performans ile tam not alan Mariano da, Ankara'da ilk 11'de olacak. İki oyuncu, Başkent'te Fatih Terim'in en büyük silahı olacak.

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