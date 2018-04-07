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Prekazi bugün müzede olacak
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018
Galatasaray’ın efsanevi futbolcularından Cevad Prekazi bugün kulüp müzesine geliyor.
1985-1991 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen, attığı inanılmaz gollerle adını tarihe yazdıran Prekazi 14.00-16.00 saatleri arasında Galatasaray Müzesi'nde sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya gelecek, resmi ürünleri imzalayacak.
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