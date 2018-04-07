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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    'Adamsın Mancini'

    Adamsın Mancini
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    ve ’ye kızan taraftar 9 milyon euro tazminatını bırakan Mancini’yi övdü

    Cimbom'da eski teknik direktörlerden kulübe dava açanlar taraftarın tepkisini çekerken, Roberto Mancini ise övgülere boğuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Aslan'a 7 milyon euro'luk tazminat davası açan Cesare ile 1.5 milyon euro'sunun peşine düşen İgor 'a tepki gösterdi. Taraftarlar, sarı-kırmızılılardan tazminatsız ayrılan 'nin sosyal medya hesaplarına ise "Adamsın" yazısını yolluyor. Ünal Aysal döneminde gönderilen Mancini, 9 milyon euro tazminat hakkı olmasına rağmen "Kulüp bu durumdayken para almam" diyerek gönülleri feth etmişti.

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