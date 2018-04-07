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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın gözü kulağı Bruma'da

    G.Sarayın gözü kulağı Brumada
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    'ın sezon başında Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e sattığı Portekizli oyuncu 'dan 500 bin euro daha bekliyor

    Sezon başında Leipzig'e satılan Portekizli oyuncudan Cimbom, bonservisin dışında 250 bin euro bonus kazanmıştı. 50. maça çıktığında 500 bin euro daha gelecek. Bu da en iyi olasılıkla bir sonraki sezonun başında sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek. böylece 'dan kazanmaya devam edecek.

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