Mariano yerini sağlama aldı

Trab zonspor maçında ilk golün asistini yapan ve sergilediği yüksek performans ile teknik direktör Fatih Terim’den tam not alan Mariano da Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11’deki yerini alacak.

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Bu arada Terim'in tüm futbolculara "Her an oynayacakmış gibi hazır olun" mesajını verdiği ve kalan haftalarda bir takım bütünlüğü içerisinde hareket etmeleri gerektiğini öğütledi.