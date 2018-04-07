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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Mariano yerini sağlama aldı

    Mariano yerini sağlama aldı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Trab zonspor maçında ilk golün asistini yapan ve sergilediği yüksek performans ile teknik direktör ’den tam not alan da Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11’deki yerini alacak.

    Bu arada Terim'in tüm futbolculara "Her an oynayacakmış gibi hazır olun" mesajını verdiği ve kalan haftalarda bir takım bütünlüğü içerisinde hareket etmeleri gerektiğini öğütledi.

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