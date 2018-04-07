07 Nisan 2018, Cumartesi
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Mariano yerini sağlama aldı
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Trab zonspor maçında ilk golün asistini yapan ve sergilediği yüksek performans ile teknik direktör Fatih Terim’den tam not alan Mariano da Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11’deki yerini alacak.
Bu arada Terim'in tüm futbolculara "Her an oynayacakmış gibi hazır olun" mesajını verdiği ve kalan haftalarda bir takım bütünlüğü içerisinde hareket etmeleri gerektiğini öğütledi.
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