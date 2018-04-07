Fatih Terim, futbolcularıyla yaptığı görüşmede “Rakibin ligdeki konumu sizi aldatmasın, puana çok ihtiyacı olan bir takımla oynayacağız” dedi

Süper Lig'de geri sayım devam ederken Galatasaray, pazartesi akşamı oynanacak olan Gençlerbirliği maçıyla yatıp kalkıyor. 57 puanı bulunan ve bitime 7 hafta kala liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen sarı- kırmızılı takım, Başkent ekibiyle deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya odaklandı. Zorlu Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını şimdilik bir kenara bırakan Fatih Terim, her maçın ayrı ayrı final olduğuna vurgu yaparak, oyuncularından Ankara'da oynanacak kritik karşılaşmada iyi oyun ve 3 puan bekliyor. Terim'in futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde "Rakibin ligdeki konumu sizi aldatmasın, acil puana ihtiyacı olan bir takımla oynayacağız, dikkat etmeliyiz" dediği bildirildi.

ORTA VE ŞUT DERSLERİ

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dün Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. Terim bon bölümde ise orta ve şut çalışması yaptırarak takımının isabet oranını yükseltmeye çalıştı.