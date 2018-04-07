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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Fernando sevinci

    G.Sarayda Fernando sevinci
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Trabzon maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen , pazartesi akşamı takımdaki yerini alacak.

    Soğukkanlı yapısı ile dikkat çeken Brezilyalı yıldızın cezasını tamamlaması ile birlikte orta sahada eli güçlenen Terim, Donk'un yerine Brezilyalı yıldıza şans verecek. -Selçuk ikilisi kaldığı yerden görevlerine devam edecek.

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