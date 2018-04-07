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Galatasaray'da Fernando sevinci
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Trabzon maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Fernando, pazartesi akşamı takımdaki yerini alacak.
Soğukkanlı yapısı ile dikkat çeken Brezilyalı yıldızın cezasını tamamlaması ile birlikte orta sahada eli güçlenen Terim, Donk'un yerine Brezilyalı yıldıza şans verecek. Fernando-Selçuk ikilisi kaldığı yerden görevlerine devam edecek.
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