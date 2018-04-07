Floryada Terim farkı

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Florya'da Terim farkı
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018
Sarı-kırmızılı camia bir yandan seçime kilitlenirken, futbol takımı teknik direktör Fatih Terim sayesinde bu durumdan hiç etkilenmiyor
İmparator ve kurmayları yaptıkları konuşmalarda "Bizim işimiz sahada. Seçimde ne olduğu bizi ilgilendirmez" diyerek oyuncuları işin dışında tutuyor.
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