Floryada Terim farkı

Sarı-kırmızılı camia bir yandan seçime kilitlenirken, futbol takımı teknik direktör Fatih Terim sayesinde bu durumdan hiç etkilenmiyor

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ve kurmayları yaptıkları konuşmalarda "Bizim işimiz sahada. Seçimde ne olduğu bizi ilgilendirmez" diyerek oyuncuları işin dışında tutuyor.