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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Florya'da Terim farkı

    Floryada Terim farkı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    Sarı-kırmızılı camia bir yandan seçime kilitlenirken, futbol takımı teknik direktör sayesinde bu durumdan hiç etkilenmiyor

    İmparator ve kurmayları yaptıkları konuşmalarda "Bizim işimiz sahada. Seçimde ne olduğu bizi ilgilendirmez" diyerek oyuncuları işin dışında tutuyor.

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