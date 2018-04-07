Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, Galatasaray Stat Müzesi’nde sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Prekazi burada yaptığı açıklamada, şampiyonluk yolunda her şeyin Galatasaray’ın elinde olduğunu söyledi.

Galatasaray efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Galatasaray Stat Müzesi'ni gezdi. Prekazi, daha sonra müzede sarı-kırmızılı taraftarlara imza dağıttı. Taraftarlar, efsane futbolcuyu görmek ve ondan imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cevad Prekazi, "Her zaman heyecanlıyız. En son derbi maçında buradaydım. Böyle bir ortamda olmak çok güzel bir olay. Müze de çok güzel olmuş. Bizden sonrada Galatasaray taraftarı ve camiası da bu müzeyi görecek" diye konuştu.



"HER ŞEY GALATASARAY'IN ELİNDE"

Galatasaray, Süper Lig'deki durumu hakkında konuşan Prekazi, "İlk olarak pazartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği'ne karşı kazanmalıyız. İnanıyorum ki Galatasaray, Ankara'da kazanırsa buradaki Başakşehir maçını kazanabilir. Galatasaray için çok daha kolay olabilir. Şampiyon yolunda her şey Galatasaray'ın elinde" değerlendirmesinde bulundu.