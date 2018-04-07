Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana eğitsel amaçlı oyunla başlandı.



aha sonra çıkış sürati üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30'da özel bir uçakla Ankara'ya hareket ederek mücadele öncesi Başkent'te kampa girecek.