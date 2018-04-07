Emre Mor’a takım aranıyor!

Celta Vigo kulübü, disiplinsiz hareketler sergileyen genç yıldızı k-i ralık göndermeye karar verdi...

Türk futbolunun en büyük yıldız adaylarından biri olmasına rağmen bu sezon Celta Vigo formasıyla gözden düşen Emre Mor'un geleceği merak konusu... İspanyol kulübü sezon başında 14 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği genç yıldızla ilgili kararını verdi. Celta yönetimi, yeni sezon öncesi Emre Mor'u kendini geliştireceği bir kulübe kiralayacak. Teknik direktör Unzue, "Davranışları diğer futbolcularla aynı değil. Diğerlerinder farklı davranıyor" dedi.