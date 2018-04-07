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Galatasaray tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Galatasaray tarihinden bilgilerde bugün...
Galatasaray , 17 yıl önce Ali Sami Yen'de ağırladığı Real Madrid'i, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Goller: Helguera 33', Makalele 43' / Ümit Davala 47' (Pen), Hasan Şaş 66', Jardel 75'
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