;
    07 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray tarihinden bilgiler

    G.Saray tarihinden bilgiler
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    Galatasaray , 17 yıl önce Ali Sami Yen'de ağırladığı Real Madrid'i, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Goller: Helguera 33', Makalele 43' / Ümit Davala 47' (Pen), Hasan Şaş 66', Jardel 75'

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    G.Saray gözünü Mısırlı oyuncuya dikti G.Saray gözünü Mısırlı oyuncuya dikti
    Mataya G.Saraydan sonra bir talip daha! Mata'ya G.Saray'dan sonra bir talip daha!
    Donk: Para önemli değil Donk: Para önemli değil
    BİZE ULAŞIN