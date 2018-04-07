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375 BİN EURO GİTTİ GİDİYOR
Donk: Para önemli değil
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
G.Saray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk ile UEFA’dan “Sattığın kadar al” cezası gelirse Hollandalı oyuncu ile sözleşme yenilenecek.
Hollandalı oyuncunun da Terim'e, "Para önemli değil. Devam etmek istiyorum" dediği bildirildi.
375 BİN EURO GİTTİ GİDİYOR
Ligin sonuna gelinirken kupadaki 2 maçla birlikte 9 maç kaldı. Şu ana kadar toplam 16 resmi maçta forma giyen Donk, bunu 25 maça çıkarırsa sözleşmesi gereği 375 bin euro daha almaya hak kazanacak ama şimdilik bu ihtimal zayıf görünüyor.
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