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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

    Melodan Fenerbahçeye gönderme!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    'ı Brezilya'dan takibine devam eden , 'ye göndermede bulunan bir mesaj paylaştı.

    Kariyerine Brezilya'da devam eden , sosyal medya hesabından ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Sosyal medyayı çok akfit kullanan Felipe Melo, 'yi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 yendikleri maçı hatırlatırken, ''4 yıl önce bugün'' mesajını yayınladı.

    Felipe Melo, paylaşımında Emre Belözoğlu'na kırmızı kart gördükten sonraki fotoğrafını kullandı.

    İşte Felipe Melo'nun Instaram hesabından yaptığı o paylaşım...


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