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Mata'ya Galatasaray'dan sonra bir talip daha!
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
G.Saray’ın istediği Jaime Mata’ya sürpriz bir talibin daha olduğu ortaya çıktı: Başakşehir...
Mata'nın menajerliğini yapan Istrati'nin aynı zamanda Başakşehir'de forma giyen Epureanu'nun da menajeri olduğu ve bir süredir Başakşehir'le golcü oyuncu için görüşmeler yaptığı bildirildi.
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