;
    07 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Mata'ya Galatasaray'dan sonra bir talip daha!

    Mataya G.Saraydan sonra bir talip daha!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    G.Saray’ın istediği ’ya sürpriz bir talibin daha olduğu ortaya çıktı: ...

    Mata'nın menajerliğini yapan Istrati'nin aynı zamanda 'de forma giyen Epureanu'nun da menajeri olduğu ve bir süredir Başakşehir'le golcü oyuncu için görüşmeler yaptığı bildirildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    G.Saray gözünü Mısırlı oyuncuya dikti G.Saray gözünü Mısırlı oyuncuya dikti
    Donk: Para önemli değil Donk: Para önemli değil
    G.Saray tarihinden bilgiler G.Saray tarihinden bilgiler
    BİZE ULAŞIN