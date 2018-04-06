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    06 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

    Melodan Fenerbahçeye gönderme!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    'ın eski Brezilyalısı , Instagram hesabı üzerinden 4 yıl önce oynanan -Galatasaray maçından bir kesit paylaşarak sarı-lacivertlilere göndermede bulundu

    Sosyal medyayı aktif kullanan futbolculardan olan , 'yi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 yendikleri maçı, ''4 yıl önce bugün'' mesajıyla paylaştı. Brezilyalı yıldız paylaşımında, o dönemde Fenerbahçe forması giyen 'nun kırmızı kart gördükten sonraki fotoğrafını kullandı.

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