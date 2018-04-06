Melodan Fenerbahçeye gönderme!

06 Nisan 2018, Cuma
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Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018
Galatasaray'ın eski Brezilyalısı Felipe Melo, Instagram hesabı üzerinden 4 yıl önce oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçından bir kesit paylaşarak sarı-lacivertlilere göndermede bulundu
Sosyal medyayı aktif kullanan futbolculardan olan Felipe Melo, Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 yendikleri maçı, ''4 yıl önce bugün'' mesajıyla paylaştı. Brezilyalı yıldız paylaşımında, o dönemde Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördükten sonraki fotoğrafını kullandı.
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