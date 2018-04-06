Yasin ve Rodriguesi yere serdi!

06 Nisan 2018, Cuma
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Yasin ve Rodrigues'i yere serdi!
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basına açık idmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular kendi aralarında şakalaştılar.
Ryan Donk, önce Garry Rodrigues sonra Yasin Öztekin'e el ense çekerken, güçlü fiziği ile iki futbolcuyu da yere serdi. Bu durum oyuncular arasında esprilere neden oldu.
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