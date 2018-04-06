;
    06 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Yasin ve Rodrigues'i yere serdi!

    Yasin ve Rodriguesi yere serdi!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basına açık idmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular kendi aralarında şakalaştılar.

    , önce sonra 'e el ense çekerken, güçlü fiziği ile iki futbolcuyu da yere serdi. Bu durum oyuncular arasında esprilere neden oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaray Dörtlü Finale yükseldi Galatasaray Dörtlü Final'e yükseldi
    Aslan borsası Aslan borsası
    G.Sarayda hedef duble! G.Saray'da hedef duble!
    BİZE ULAŞIN