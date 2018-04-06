Medyanın yıldızı Fatih Terim

Galatasaray’ın başına geçtikten sonra aldığı sonuçlar ve oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Fatih Terim, geçen ay medyada en fazla konuşulan isim oldu.

GALATASARAY HABERLERİ

İnterpress'in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, tecrübeli teknik adam ile ilgili geçen ay yazılı basına 2 bin 195 haber yansıdı. İkinci sırada 1765 haberle Aykut Kocaman yer alırken onu 1735 oyla Şenol Güneş takip etti.