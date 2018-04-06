06 Nisan 2018, Cuma
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Medyanın yıldızı Fatih Terim
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Galatasaray’ın başına geçtikten sonra aldığı sonuçlar ve oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Fatih Terim, geçen ay medyada en fazla konuşulan isim oldu.
İnterpress'in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, tecrübeli teknik adam ile ilgili geçen ay yazılı basına 2 bin 195 haber yansıdı. İkinci sırada 1765 haberle Aykut Kocaman yer alırken onu 1735 oyla Şenol Güneş takip etti.
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