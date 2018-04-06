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    06 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Medyanın yıldızı Fatih Terim

    Medyanın yıldızı Fatih Terim
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    ’ın başına geçtikten sonra aldığı sonuçlar ve oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken , geçen ay medyada en fazla konuşulan isim oldu.

    İnterpress'in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, tecrübeli teknik adam ile ilgili geçen ay yazılı basına 2 bin 195 haber yansıdı. İkinci sırada 1765 haberle Aykut Kocaman yer alırken onu 1735 oyla Şenol Güneş takip etti.

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