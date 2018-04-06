06 Nisan 2018, Cuma
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Teknik heyetin takdirini kazandılar
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli ve Yuto Nagatomo, dün yapılan Florya’daki yorucu idmanının ardından takım içeri girmesine rağmen çalışmaya devam etti
İdmanın bitişinin ardından yardımcı hocalar kontrolünde ekstra çalışma yapan bu üç isim oldukça formda görünürken teknik heyetin de takdirini kazandılar.
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