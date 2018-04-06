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    06 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Teknik heyetin takdirini kazandılar

    Teknik heyetin takdirini kazandılar
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    , ve , dün yapılan Florya’daki yorucu idmanının ardından takım içeri girmesine rağmen çalışmaya devam etti

    İdmanın bitişinin ardından yardımcı hocalar kontrolünde ekstra çalışma yapan bu üç isim oldukça formda görünürken teknik heyetin de takdirini kazandılar.

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