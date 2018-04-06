Teknik heyetin takdirini kazandılar

Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli ve Yuto Nagatomo, dün yapılan Florya’daki yorucu idmanının ardından takım içeri girmesine rağmen çalışmaya devam etti

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İdmanın bitişinin ardından yardımcı hocalar kontrolünde ekstra çalışma yapan bu üç isim oldukça formda görünürken teknik heyetin de takdirini kazandılar.