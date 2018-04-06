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    06 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Sinan Gümüş noktayı koydu

    Sinan Gümüş noktayı koydu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    ’ın idmanının son aşaması olan çift kale maçı bitirdi

    İdmanın yıldızlarından birisi olan genç ismin uzaklardan gönderdiği şutu gole dönüşünce Fatih Terim düdüğünü çalarak antrenmanı bitirdi. Sinan'a engel olamayan Donk, golden sonra yaptığı hatanın üzüntüsünü yaşadı.

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