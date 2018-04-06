06 Nisan 2018, Cuma
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Sinan Gümüş noktayı koydu
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Galatasaray’ın idmanının son aşaması olan çift kale maçı Sinan Gümüş bitirdi
İdmanın yıldızlarından birisi olan genç ismin uzaklardan gönderdiği şutu gole dönüşünce Fatih Terim düdüğünü çalarak antrenmanı bitirdi. Sinan'a engel olamayan Donk, golden sonra yaptığı hatanın üzüntüsünü yaşadı.
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